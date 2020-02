Salussola, è partito "L Nos Carvé 2020"

Con la consegna delle maschere ai bambini della scuola dell’infanzia San Domenico Savio, nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 febbraio, ha preso il via l'edizione 2020 de "L Nos Carvé 2020" di Salussola.

In serata l'apertura ufficiale al salone polivalente Comunale di Via Elvo, con la presentazione delle maschere biellesi, vercellesi, valsesiane e torinesi, del gruppo storico di Pollone, e l’eccezionale partecipazione di Gianduja e Giacometta, maschere ufficiali di Torino. La serata è proseguita in allegria e danze sulle note dell'orchestra ”Graziano Delfrate“.

Dopo una pausa di alcuni giorni, il Carnevale di Salussola riprenderà venerdì 28 febbraio.