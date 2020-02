Conto alla rovescia per il Carverun Benefic ad Ropu 2020

Il Carverun Benefic ad Ropu 2020 prenderà il via questa sera, sabato 22 febbraio, alle 19:30, con il ritrovo al Castello di Roppolo dove, alla presenza del Generale 2020, Marco Vignuta, del Comitato Carnevale e della banda musicale, ci sarà l'investitura della 47esima Bela Ropuleisa. Dopo il brindisi di inaugurazione, alle 20 il trasferimento al padiglione della festa dove la Bela Ropuleis appena incoronata offirà un rinfresco. Alle 21:30 serata danzante di solidarietà in favore della Croce Rossa di Cavaglià sulle note dell'orchesta Kiss ed ingresso ad offerta libera.

Ricco il programma di domenica 23 febbraio. Alle 10 Santa Messa in suffragio dei soci defunti del Comitato Carnevale. Alle 13:30, con partenza da Via Cavaglià, la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera accompagnata dalla banda musicale e dalle majorettes "Les a Marena" di Ozegna. Dopo il ristoro in Piazza Castello con bibite, bugie e vin brulé, la sfilata si concluderà al padiglione carnevale con festa, balli e doni per i bambini. In serata, alle 19;30, la cena di apertura del Carnevale e, alle 21:30, serata danzante con Antonella Star Band.

Lunedì 24 febbraio è il giorno della tradizione con la distribuzione della fagiolata a Roppolo Piano, al Castello ed a Morzano a partire dalle 11:30. Alle 13 il "Disné dij fasé", il pranzo dei fagioli offerto agli anziani ed ai bambini residenti a Roppolo. Alle 19:30, gran cena della Panissa e, alle 21:30, ballo in maschera per i bambini fino a 13 anni, con intrattenimento della Croce Rossa di Cavaglià e Carotina e Spolveina.

Il giorno 25 febbraio, martedì grasso, inizierà alle 10:30 in Piazza del Municipio con l'aperitivo offerto dal Generale Marco Vignuta e dalla Bela Ropuleisa al Sindaco. Alle 13, superpranzo a base di fritto misto piemontese presso il padiglione del carnevale, dove, alle 19:30, ci sarà la cena con menu alla carta, e, alle 21, il ballo con ospiti le maschere dei paesi limitrofi sulle note del Trio Alessia & Paolino.

Il Carverun proseguirà senza sosta mercoledì 26 febbraio alle 13, con il pranzo degli agnolotti caserecci (gradita la prenotazione), e, alle 19, con la cena di pesce. Alle 21:30, gran ballo mascherato con Sergio Perazza. Giovedì 27 febbraio, alle 19:30, cena di polenta e merluzzo allietata dalla musica de "Gli Amis d'Albian".

Ricco programma anche nel prossimo wek end, a cominciare da venerdì 28 febbraio, alle 19:30, con cena western, Far West Part, dj set con DJ Seven e tequila offerta a tutti i mascherati. Sabato 29 febbraio, alle 19:30, cena con protagonsita ancora il fritto misto piemontese (gradita la prenotazione), seguita dalla proclamazione del Generale 2021.

ll Carverun Benefic ad Ropu darà appuntamento al prossimo anno domenica 1 marzo, alle 12:30, con il tradizionale pranzo dei piatti rimasti "Stuiuma ij oss".