Settore alberghiero: l'outsourcing prosegue il trend positivo a Milano

Anche nel 2019 Milano si è confermata tra le città più visitate dai turisti. Secondo i dati pubblicati dal comune, durante lo scorso anno si sono registrati 11 milioni di visitatori, numero che fa riferimento sia alla città che alla circostante zona metropolitana.

Restringendo l’area e focalizzandosi solo sulla città, sono stati circa 7.5 milioni i turisti che nel 2019 hanno scelto questa meta. Il dato è interessante non solo in termini assoluti, ma anche se confrontato con i numeri del 2018. Nel giro di soli dodici mesi si è vista infatti una crescita del 9.4%, che pone Milano tra le città in Italia con la più alta crescita del flusso turistico.

Il settore alberghiero a Milano ha dovuto tenere il passo e confrontarsi con le esigenze dei milioni di visitatori annuali. Le migliori strutture della zona hanno compreso l’importanza di puntare alla perfezione e di offrire ai clienti un servizio di altissima qualità.

Questo ha spinto diverse strutture ad optare per l’esternalizzazione di alcuni servizi, fenomeno che ha determinato un incremento del comparto outsourcing alberghiero milano , con un trend che si è confermato ancora una volta positivo.







Outsourcing alberghiero: cos’è e quali sono i vantaggi

Con outsourcing si intende la pratica di sfruttare risorse esterne per portare a termine dei compiti interni all’azienda. Questo sistema può essere impiegato non solo in ambito turistico, ma in un gran numero di settori anche molto differenti tra loro.

Da diversi anni si è ormai affermato l’outsourcing alberghiero, che vede in Milano una delle città nelle quali questa pratica è maggiormente diffusa. Questo deriva anche dalle caratteristiche del capoluogo lombardo, una città dinamica ed in continua crescita, che deve rispondere ad esigenze diverse di un gran numero di persone e, come si è visto, di turisti.

Molti albergatori milanesi hanno deciso di affidare a delle risorse esterne la gestione di aspetti differenti del business. Si possono di fatto delegare tutte le attività necessarie per una corretta gestione della struttura ricettiva, così da rendere la dinamica gestionale più snella ed efficiente.

I vantaggi dell’outsourcing alberghiero sono notevoli. Innanzitutto, si può rendere più semplice la gestione della struttura, intervenendo sugli aspetti che risultano più difficili da controllare. Si potrebbe richiedere, ad esempio, un servizio di pulizia professionale dell’albergo, affidandosi a risorse esterne che si occuperanno di tenere sempre pulito ogni angolo della struttura.

Analizzando le performance delle strutture che hanno deciso di sfruttare l’outsourcing, si è notato che questa pratica aiuta ad aumentare la redditività. Ciò deriva da un’ottimizzazione dei compiti, associata ad una riduzione dei costi. Si dovranno ovviamente sostenere delle spese, ma si avrà la possibilità di gestirle nel migliore dei modi e di tenere sempre sotto controllo le uscite. L’outsourcing semplifica dunque anche la gestione del bilancio, dando inoltre la possibilità di saldare le spese anche con una fatturazione unica.

Grazie all’outsourcing, inoltre, si può infatti sfruttare al massimo il budget a disposizione della struttura, investendolo in risorse esterne che sappiano svolgere al meglio il compito che viene loro affidato, con la certezza di pagare per un servizio di alta qualità.

Per ottenere i benefici elencati è necessario però affidarsi a degli esperti del settore. Le strutture alberghiere hanno bisogno infatti del lavoro di professionisti, perché non ci si può permettere di commettere degli errori e di non soddisfare le aspettative dei clienti. Il settore alberghiero è molto competitivo e solo offrendo un servizio di qualità si avrà la possibilità di crescere.