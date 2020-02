Premio Scuola Digitale, sul podio alunni di Andorno, Pralungo e Tollegno

Prestigioso secondo posto al Premio Scuola Digitale 2019 assegnato giovedì 20 febbraio al teatro Sociale Villani ai ragazzi delle scuole di Andorno, Pralungo e Tollegno.

Gli allievi hanno presentato i progetti sviluppati nei tre moduli: riciclare in modo consapevole, divertente e multilingue, un robot NBot in grado di lottare e ballare, la programmazione di un codice da far eseguire a Byte, un personaggio virtuale, ed il percorso di un drone. In sei minuti, come da regolamento, gli spigliati relatori hanno spiegato alla giuria che pensare digitale è stata un'esperienza divertente, così come mettersi in gioco per risolvere le situazioni quotidiane e trovare strategie alternative per risolvere problemi. "Il codice mette le ali al pensiero" è stata la loro brillante sintesi.