Musica e Medicina 2020, Effetto Mozart per il Fondo Edo Tempia

Il penultimo appuntamento del ventennale della rassegna Musica e Medicina si terrà domenica 23 febbraio con la partecipazione, in qualità di relatore, del dottor Pietro Presti, Direttore Generale della Fondazione Edo ed Elvo Tempia. A seguire il repertorio mozartiano da camera sarà interpretato dal Trio d'archi del Nuovo Insieme Strumentale Italiano con la partecipazione del solista Mario Carbotta al flauto e di Matthias Wursch, tra i pochi esecutori di Glassarmonica, strumento dalla sonorità più dolce che esista inventato da Benjamin Franklin che catturò l'attenzione di Mozart tanto da indurlo a comporre il brano in programma. L'appuntamento prevede una raccolta fondi a favore del Fondo Edo Tempia.

Domenica 1 marzo l'ultimo appuntamento si terrà presso la Sala Convegni dell'Ospedale Degli Infermi. In particolare, negli ultimi anni, la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus è un punto di riferimento del non profit oncologico per l’area del Piemonte Nord-Orientale negli ambiti della prevenzione, dei programmi di diagnosi precoce, degli screening regionali, dei registri tumore, delle cure palliative, della psiconcologia, dell’oncogenomica, della ricerca clinica e dell’oncologia molecolare, grazie alle virtuose collaborazioni sviluppate insieme alle Asl territoriali, in primis quella di Biella, e le Università piemontesi, oltre ad altri enti privati e pubblici, nazionali e internazionali, negli ambiti sia dell’innovazione e della ricerca, sia della formazione e della didattica.

Dal 2007, la Fondazione è membro ufficiale dell’UICC (Unione internazionale contro il cancro) Ong di Ginevra e dell’ECPC (European Cancer Patient Coalition) di Bruxelles, sviluppando progetti internazionali. Ad oggi, ogni anno, circa 50.000 persone sul territorio piemontese beneficiano direttamente e indirettamente delle attività, progetti e programmi della Fondazione e del Fondo Edo ed Elvo Tempia.