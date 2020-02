Creators – The Past, cresce l'attesa nel Biellese. Ecco l'intervista VIDEO

Cresce l'attesa per Creators – The Past. Manca poco meno di un mese all'uscita del film (prevista il 19 marzo) e il quotidiano online Newsbiella ha deciso si è dato appuntamento sotto il trono della pellicola - utilizzato durante le riprese e ricostruito al Centro Commerciale Gli Orsi – con alcuni dei protagonisti del più grande colossal sci-fi italiano: il regista Piergiuseppe Zaia, l'interprete e sceneggiatrice Eleonora Fani e il presidente di Confartigianato Biella, Cristiano Gatti. La pellicola annovera tra gli interpreti attori di caratura internazionale, come William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek), Gerard Depardieu e Bruce Payne. A loro si affiancano Marc Fiorini, Jennifer Mischiati e tanti altri. Di seguito l'intervista live realizzata quest'oggi.