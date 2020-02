Coronavirus, a Biella è ufficiale il primo caso "sospetto"

Aggiornamento ore 13,30 - Adesso è ufficiale: a Biella il primo caso sospetto di coronavirus. Terminati i primi accertamenti da parte dei medici dell'ospedale di Ponderano, pochi minuti fa sono stati spediti alle Molinette di Torino i campioni di sangue per capire se si tratti di coronavirus. Il paziente si trova attualmente ricoverato in isolamento ed è tranquillo. Nella tarda serata di oggi sabato 22 febbraio verrà trasmesso l'esito degli esami. Dal nosocomio biellese confermano l'attivazione delle procedure impresse dal Ministero della Salute.

Ore 12,30 - Momenti di agitazione questa mattina all'Ospedale di Ponderano. Intorno alle 9.30, una quindicina di persone sono state accompagnate fuori dal Pronto Soccorso a scopo precauzionale per accogliere una persona (probabilmente sofferente di polmonite da alcune settimane), per il quale è stato deciso il ricovero immediato all'interno della struttura.

All'arrivo del paziente, il personale sanitario ha indossato protezioni e mascherine per le normali precauzioni del caso. È stata attivata la procedura che si utilizza in casi di emergenza. Da quello che emerge, allo stato attuale, si è ancora nella fase embrionale, quindi è prematuro parlare di caso sospetto di coronavirus. Se le prime analisi dovessero far sospettare anomalie, a quel punto partirebbero i campioni di sangue alla volta delle Molinette di Torino per capire se si possa trattare di coronavirus o meno. Nessun allarmismo: il panico non aiuta nessuno.