Chiavazza, scontro auto-furgone all'alba. Traffico rallentato in via Milano

È in corso di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto questa mattina, 22 febbraio, poco dopo le 6, in via Milano, a Chiavazza, poco prima della rotonda. Coinvolte nello scontro un'auto condotta da un giovane e un furgone. Entrambi i veicoli hanno riportato vistosi danni alla carrozzeria ma fortunatamente i guidatori non avrebbero riportato ferite nell'incidente stradale. Sul posto gli agenti di Polizia e la Guardia di Finanza in supporto. Su entrambe le direzioni, il traffico è rallentato per consentire la rimozione dei due mezzi.