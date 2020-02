Bocce in lutto, è morto Giorgio Barbera Audis

Il mondo dello sport biellese è in lutto per la morte di Giorgio Barbera Audis, scomparso ieri all'età di 80 anni. Viveva a Biella Pavignano ed era un ottimo giocatore di bocce. Passione che ha trasmesso ai familiari, giocando per molti anni sotto i colori del Piatto Sport. “Giorgio è stato un giocatore di bocce per tutta la vita – confida il presidente Adriano Negrini – La società del Piatto Sport ricorda l'amico che si è sempre distinto in ogni fase collaborando pienamente con l'attività sportiva. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia”.

Barbera Audis si era distinto nel 2007 al campionato di serie C di Coppa Italia, aggiudicandosi il titolo. Domenica si terrà un minuto di raccoglimento all'inizio del secondo turno di gioco al bocciodromo di Biella. Sempre domani, 23 febbraio, si terrà la corona alle 17 nella chiesa parrocchiale di Pavignano e i funerali si svolgeranno lunedì 24 febbraio, alle 15, sempre a Pavignano.