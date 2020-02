Biella, lite tra due uomini finisce con un pugno in volto

Una lite in strada tra due uomini degenera con un pugno in pieno volto. L'episodio è accaduto questa notte, intorno alle 2.30, in via Galileo Galilei. Ignote le cause che hanno portato al gesto violento: uno dei due, infatti, sarebbe stato colpito e avrebbe perso sangue dal naso. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per raccogliere le prime testimonianze e ascoltare il racconto della vittima. L'aggressore, nel frattempo, si era già allontanato prima del loro arrivo.