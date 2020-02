Anello incastrato al dito di un 18enne, intervento di quasi due ore al Pronto Soccorso

Intervento singolare al Pronto Soccorso di Biella: gli operati del 118 hanno richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco per rimuovere dal dito di un 18enne un anello in acciaio che non si riusciva più a sfilare. Il fatto è accaduto questa notte, poco dopo le 4.30. Una squadra è intervenuta sul posto e, munita degli attrezzi necessari, ha attuato tutte le procedure del caso per proteggere la mano del giovane e tagliare così l'anello per un'operazione delicata durata poco meno di due ore.