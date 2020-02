Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, la sezione di Biella festeggia nel ricordo dei soci scomparsi FOTO

Nei giorni scorsi, nella basilica di S. Sebastiano a Biella, padre Patrick ha officiato una messa in suffragio di tutti i soci defunti dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (U.N.U.C.I.), con particolare riferimento agli scomparsi nel corso del 2019: il tenente Renato Palli e il generale Michele Stocola. Tra gli invitati alla cerimonia, presente anche l’assessore Davide Zappalà in rappresentanza del sindaco e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Mauro Fogliani.

L’incontro è proseguito con il tradizionale pranzo sociale: al tavolo d’onore il presidente di Sezione Luca Cicciarella con l’Assessore Zappalà, i Questori emeriti Giuseppe Poma e Salvatore Aprile Soci del sodalizio, il Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro Tomaso Vialardi di Sandigliano e, come da tradizione, i due Soci con più anni di iscrizione all’Unione: i tenenti Amerigo Monti e Nello Ghione con il nuovo Capo Calotta Claudio Aquili.

Gradito ospite il generale Dario Temperino, già in servizio presso il Comprensorio di Lenta che, a fine pranzo, ha tratteggiato la storia del 15° Rgt. Cavalleria “Lodi” sciolto alcuni anni fa ed ora nuovamente ricostituito nella sede di Lecce. Nel corso dell’incontro il generale Cicciarella ha consegnato al tenente Vittorio Maglioli un attestato di Benemerenza per i 50 anni di appartenenza al sodalizio ed una targa ricordo al Capo Calotta uscente Mauro Fangazio, mentre il generale Temperino ha letto la bolla di nomina al subentrante tenente Claudio Aquili, che fu suo collega durante il servizio di prima nomina al 15° Rgt. Cavalleria “Lodi” a Lenta.