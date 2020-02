Maschere di Carnevale in visita all'Anffas Biellese: presente anche la Catlina

Maschere del Carnevale biellese in visita al centro diurno dell’Anffas Biellese. “Un momento divertente, che i nostri ragazzi apprezzano sempre molto - ha commentato Maria Teresa Rizza, presidente dell’associazione -. Sono anni che le maschere ci vengono a trovare, facendoci sentire tutto il loro affetto. La loro presenza ed il loro spirito portano sempre ulteriore allegria in mezzo a noi. Tra ospiti, personale e appunto i protagonisti del carnevale, mettiamo su una bella festa per un pomeriggio all’insegna del carnevale”. A guidare il gruppo in visita, giovedì 20 febbraio, la Catlina, che ha ballato e cantato con diversi ragazzi presenti nella sede di Gaglianico.