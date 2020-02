Grandi preparativi a Chiavazza per la Fagiolata da Guinnes, in programma domani, a partire dalle 14. I volontari sono al lavoro in queste ore per il grande appuntamento: 130 i paioli fumanti e preparati allo storico rione di Biella. Molti biellesi in attesa di assaporare uno dei piatti più attesi dell'anno.