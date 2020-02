Community School, aggiornamento per gli insegnanti della scuola primaria

Non ci sono solo gli allievi, ma anche gli insegnanti tra i destinatari di Community School.

Se l'obiettivo è costruire una comunità che sostiene i suoi figli, superando gli ostacoli sparsi sul cammino dalla povertà educativa, è quasi naturale rivolgersi anche alle persone che, con i bambini, hanno a che fare ogni giorno. È questo lo scopo dei due cicli di incontri organizzati da Associazionedidee, una dei 47 partner del progetto che ha ottenuto il sostegno e i finanziamenti nazionali dell'impresa sociale “Con i bambini”, e rivolti ai docenti della scuola primaria.

Il primo avrà luogo a partire dal 3 marzo, il secondo è in programma ad aprile e per entrambi la sede prescelta è quella delle elementari di Sordevolo.

«Si tratta di percorsi di autoformazione e confronto e non di classiche lezioni» spiega Annalisa Perino, la formatrice che seguirà l'iniziativa. «Ascolteremo e condivideremo le buone prassi che chi insegna già mette in pratica nel suo lavoro quotidiano». A marzo si lavorerà sul tema “Per una scuola attiva”. «Il primo ciclo è pensato per tutti gli insegnanti a prescindere dalla materia di cui si occupano» prosegue Annalisa Perino. «Parleremo delle modalità di apprendimento e della spiegazione degli argomenti sulla base delle indicazionidel ministero, ma mettendo l'accento su un modo di affrontarli più sperimentale e attivo, anche senza l'uso dei libri di testo». Gli incontri sono in programma il 3, 10, 17, 24 e 31marzo dalle 17 alle 20.

Con gli stessi orari, ma per cinque giovedì consecutivi a partire dal 2 aprile, il tema del secondo ciclo di lezioni sarà “La catena delle domande”, aperto a tutti gli insegnanti della primaria ma rivolto in particolare a chi si occupa di scienze, storia e geografia, «le discipline» come sottolinea Annalisa Perino «di conoscenza del mondo, che Maria Montessori definiva di educazione cosmica». I due cicli si chiuderanno con un ulteriore incontro, in programma in un sabato pomeriggio da concordare con i partecipanti.

Ogni corso potrà accogliere fino a un massimo di venti insegnanti. Iscriversi è gratis. Per farlobasta contattare Associazionedidee via email all'indirizzo info@associazionedidee.eu oppure al telefono al 349.3760433.