Oropa 2020, spunti e interesse all'incontro con Federmanager Biella e il vescovo Farinella FOTO

Giovedì scorso, al Circolo Sociale Biellese, si è tenuto l'incontro di riflessione dal titolo “Oropa, un'opportunità per il Biellese”, organizzato da Federmanager Biella. Una serata che trattava la V Incoronazione della Madonna di Oropa e che ha visto gli interventi del vescovo Roberto Farinella e del vicario generale della Diocesi Paolo Boffa. Il presidente di Federmanager Biella Renzo Penna nel suo saluto iniziale ho posto subito due domande al vescovo di Biella: cosa vuol dire incoronare l’antica effige della Madonna di Oropa e cosa rappresenta la Corona, oltre ad un segno di affetto verso questa Regina che abbiamo imparato ad amare fin dalla nostra tenera età e che amiamo tuttora?

La risposta del Vescovo è arrivata precisa: “Possiamo immaginare come tutta la gente si tenga per mano quale espressione di venerazione verso una Regina che è la Madre di Dio e la Madre di noi tutti uniti in un abbraccio infinito. Così come il suo Manto prezioso, costruito per la V Incoronazione con il dono dei Biellesi di tanti scampoli di tessuto, abbraccia simbolicamente in segno di protezione tutti i suoi figli”. A seguire, Paolo Boffa ha esordito chiedendosi “Cosa sarebbe Biella senza il Santuario di Oropa “? E rispondendo subito a se stesso come sia un dono per il nostro territorio, grande occasione di incontro per far conoscere quello che siamo, partendo proprio dalla novità dell’ Incoronazione. E qui ricorda come siano state nei secoli proprio le Incoronazioni ad attrarre grandi folle verso il Santuario, accolte in città a Biella ed in tutti i paesi circostanti anche da parte delle famiglie quale nobile gesto di accoglienza soprattutto da parte dei giovani. Gesto che oggi si rinnova per confermare che il nostro territorio non è solo bello, ma anche accogliente. Per concludere ha sottolineato come il popolo di Biella abbia un grande privilegio: una Mamma che nei secoli ha vegliato e veglia tuttora su tutti i suoi figli.