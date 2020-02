"Norme vecchie e incomplete per le revisioni dei veicoli", appello di Cna Piemonte al Governo

Si svolgerà alle 11 di questa mattina presso la sede di CNA Piemonte a Torino la conferenza stampa per lanciare la raccolta firme a sostegno di un appello a Governo e Parlamento dal titolo "Norme vecchie e incomplete per le revisioni dei veicoli: a rischio centinaia di imprese e la sicurezza stradale".

Ai parlamentari piemontesi, ai consiglieri regionali, ai vertici delle commissioni nazionali e regionali competenti in materia di trasporti sarà chiesto di sottoscrivere il documento. Il provvedimento mette al centro la necessità di intervenire sul meccanismo delle revisioni dei veicoli in capo alle Motorizzazioni. Una questione che solo in Piemonte ricade su oltre 8mila imprese e circa 30 mila addetti e riguarda tutti i cittadini perché incide sulla sicurezza stradale.

Parteciperanno i vertici di CNA Piemonte e i parlamentari piemontesi. Ad aderire all'appello e confermare la partecipazione gli onorevoli Davide Gariglio, Elena Maccanti (Lega), Paolo Romano (M5S), Roberto Rosso (Forza Italia), oltre ai consiglieri regionali.