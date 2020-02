Coronavirus, acquasantiere vuote e niente ostia in bocca

Acquasantiere vuote nelle chiese e l'ostia offerta al fedele sulla mano. La Curia di Vercelli attiva precauzioni per prevenire qualsiasi possibile contagio da coronavirus. Le due regole, valide a partire dalle celebrazioni liturgiche di sabato, sono state comunicate ai parroci del territorio dopo i primi casi di infezione registrati ieri in Lombardia. Non è escluso, si legge in una nota della Diocesi eusebiana, che nei prossimi giorni vengano valutati anche altri provvedimenti sempre a carattere preventivo.