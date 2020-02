Bagno di folla a Biella Piazzo per il concerto degli Explosion VIDEO

Serata in grande stile per il Carnevale di Biella. Nella suggestiva cornice di Piazza Cisterna al Piazzo, biellesi di tutte le età hanno sfidato il freddo per partecipare ad una serata all'insegna della musica, per un totale di circa 3500 passaggi.

Il momento clou dell'evento è stata l'esibizione degli Explosion, che, come al solito, hanno infiammato il pubblico per oltre due ore con il consueto excursus di grandi successi musicali dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri, e che, al termine del concerto, hanno voluto festeggiare l'inizio di questo week end carnevalesco invitando sul palco i rappresentati del comitato organizzatore. A rendere l'atmosfera ancora più accogliente e calorosa ci hanno pensato alcuni dei locali notturni più importanti della città, presenti in piazza con i propri stand. La manifestazione è poi proseguita fino a notte fonda con il dj set di The Sweet Life Society.