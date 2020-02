A Crevacuore interventi di pulizia ecologica

Il comune di Crevacuore in collaborazione con la Ditta Siviero Davide & C. di Mottalciata, sta sperimentando un metodo “innovativo” ed ecologico nel campo della pulizia dei marciapiedi, dei vicoli dei centri urbani (soprattutto in presenza di porfido, ove si annidano i maggiori residui di sporcizia), nonché delle aree verdi e pubbliche. Infatti la nuova tecnologia dell’aspiratrice professionale “ARIA 240 SUPER” permette in questi luoghi di raccogliere la piccola immondizia (come mozziconi di sigarette, cartacce, lattine e bottiglie vuote, nonché le tanto odiate deiezioni canine, con l’immediata igienizzazione della parte trattata).

Il funzionamento è totalmente a batteria elettrica ricaricabile, quindi ecosostenibile per l’ambiente che ci circonda, non provocando emissioni di CO2 proveniente da carburanti quali gasolio o benzina. L’utilizzo è di estrema facilità per l’operatore, senza gravare sullo stesso, che “accompagna” l’aspiratrice ed evita di toccare la sporcizia. Il nuovo mezzo è assolutamente a norma anche per le misure di sicurezza, in quanto dotata di lampeggianti e dispositivi sonori (cicalino per eventuale retromarcia) che permettono di essere avvertita anche da eventuali pedoni che potrebbero trovarsi nelle vicinanze.

All’utilizzo della nuovo sistema di pulizia si accompagna anche l’attivazione del servizio di raccolta/recupero degli oli esausti utilizzati in cucina, in quanto l'olio utilizzato per la frittura non si può buttare né dentro il lavandino della cucina, né nello scarico del gabinetto, e costituisce quindi un rifiuto pericoloso non facilmente smaltibile. Il contenitore per la raccolta degli oli esausti verrà posizionato presso l’area ecologica di Piazza degli Scacchi e potrà contenere soltanto bottiglie di plastica contenenti oli esausti da cucina, che verranno poi recuperati da ditte specializzate. L’amministrazione comunale auspica che l’ambiente pulito e mantenuto sgombro da sporcizia possa fare da deterrente nei confronti di coloro che (purtroppo non pochi…) dimenticano le più elementari regole di civiltà e di rispetto comune.