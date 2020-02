Biella Animal Friendly, il nuovo Giardino di Angelo è realtà FOTO

Il nuovo “Giardino di Angelo” è realtà. Da qualche settimana si sono conclusi i lavori per la realizzazione del primo lotto del Biella Animal Friendly, nel cuore del parco della Rovere, a due passi da piazza Adua. Da qualche giorno gli utenti possono utilizzare l’area di sgambamento dedicata agli amici a quattro zampe, un giardino che presto vedrà un ulteriore ampliamento con un’area educativa e multidisciplinare anche per creare percorsi dedicati all’udito e all’olfatto e una spazio per gli animali non socializzanti.

L’area di sgambamento per cani è data in convenzione dal Comune di Biella all’associazione onlus Legami di Cuore per la manutenzione del sito e per iniziative a sostegno delle cure e rispetto degli animali. Il giardino è aperto a tutta la cittadinanza, per il corretto utilizzo è necessario seguire le indicazioni presenti all’ingresso. Il progetto è dedicato al cane Angelo di Sangineto in Calabria vittima indifesa della crudeltà di cui sovente l’uomo si rende responsabile.

Spiega l’assessore alla Tutela degli animali Gabriella Bessone: “La nuova area è realtà e nasce senza alcun esborso economico da parte del Comune. I cittadini hanno preso coscienza che il nostro giardino di Angelo è attivo, si sta registrando un’affluenza significativa e invitiamo tutti a utilizzare quest’area nella quale gli animali possono giocare e muoversi senza stare al guinzaglio. Raccomandiamo a tutti di mantenere l’area pulita”.

Aggiunge Alberto Scicolone, presidente dell’associazione Legami di Cuore: “L’area è attiva e in questo avvio vediamo un costante incremento degli utilizzatori, specialmente negli orari pomeridiani. Ritengo che questa sia la miglior soluzione esistente in città, è un’area che di fatto si raddoppia rispetto a via Carso e inoltre l’associazione ha in cantiere un progetto che presto porterà a delle belle novità. Con i nostri amici a quattro zampe renderemo più bello e più vivo il parco della Rovere”.