Juventus U19, Martina Toniolo piazza il sigillo della vittoria alla Viareggio Women's Cup

La biellese Martina Toniolo trionfa ancora a Viareggio insieme alla sua Juventus, nella seconda edizione della Women's Cup. E dedica la vittoria alla sua compagna di squadra Vanessa Panzeri. Le bianconere battono 3-2 la Roma nella finalissima del prestigioso torneo, Coppa Carnevale. Due grandi punizioni ipotecano la vittoria finale juventina. All'11' trasforma Musolino, la replica la piazza proprio Martina Toniolo al 18'. A siglare la tripletta della Juve è Bragonzi al 36'.

Il secondo tempo è di marca giallorossa. La Roma accorcia prima con Landa al 69' e poi con Pacioni all'84'. Ma è ormai l'ora di calare il sipario a questa seconda edizione della Women's Cup. Toniolo e compagne resistono al forcing finale giallorosso e conquistano Viareggio. "Sono felicissima -commenta Martina- realizzare la rete del 2-0 è stata una fortissima emozione. In questa edizione non avevo ancora segnato è farlo in finale è stato veramente super. Per noi è stata una settimana difficile ma abbiamo trovato la forza di rialzarsi e combattere".

Ma la generosità della calciatrice "made in Biella" non finisce mai di stupire. "Questo goal lo dedico tutto a Vanessa Panzeri e alla squadra -conclude Toniolo-. Purtroppo si è infortunata pochi giorni fa ma è una di noi, una che sa cosa voglia dire lottare. Ora mi godo questa vittoria e penso al presente. Per il futuro aspetto più avanti, a fine campionato". Per la cronaca Panzeri si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A lei un grosso in bocca al lupo da parte della nostra redazione.