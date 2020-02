Basket, il Teens Cossato accoglie il nuovo sponsor Angelico nel settore

Angelico nuovo main sponsor del settore giovanile del Teens Cossato. Una grande A al centro delle magliette di Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti infatti certifica una partnership che prosegue ormai da diverse stagioni.

"Siamo orgogliosi di affiancare il nostro nome a un marchio prestigioso come Angelico" sottolinea Luciano D'Agostino, presidente del Teens. La sponsorizzazione riguarderà oltre 150 bambini che giocano nei centri mini basket di Cossato, Tollegno, Pettinengo, Pavignano, Pralungo, Lessona, Mongrando e Valdengo.

"È un piacere contribuire alla crescita di una realtà che da molti anni lavora per promuovere la pallacanestro in tutto il territorio biellese" dice Alberto Angelico. La settimana in casa Teens è iniziata all'insegna delle emozioni per Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti.

Lunedì infatti Tommaso Raspino ha trascorso il pomeriggio con i giovanissimi atleti del Teens, giocando con loro nella palestra Leonardo Da Vinci, la stessa che lo vide muovere i primi passi con la palla tra le mani. Raspino, che è uno dei punti fermi di Mantova nel girone Est di serie A2, è testimonial della "Tommaso Raspino mini basket school", la scuola sportiva che comprende tutte le attività di base del Teens Cossato.