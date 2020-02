Basket femminile, bonprix Bfb chiamata ad una prova super contro la corazzata Laposmile

Se in testa al campionato di Serie C di basket femminile c'è Torino Teen Basket, squadra di un'altra categoria, al secondo posto, che tenta di tenere il passo, c'è Lapolismile, corazzata che trova in Ponzin e Montanaro le sue stelle. Lapolismile sarà l'avversaria della bonprix BFB domenica prossima ai Salesiani. Sarà un'impresa ardua per le ragazze di coach Cardano, tenuto conto anche delle assenze, tra cui Trucano. Ma le laniere hanno dimostrato più volte di saper tener testa alle squadre più forti. Proprio la capolista è stara messa in seria difficoltà e ha rischiato di subire l'unica sconfitta in casa BFB.

E Lapolismile lo scorso anno ha perso contro tutti i pronostici la finale di Coppa Piemonte, piegata dalla formazione biellese. "Dovremo metteremo in campo la voglia di ribaltare il -14 dell’andata -incita il coach biellese- La sconfitta è maturata nel secondo quarto quando si è spenta la luce e abbiamo preso il parziale, gli altri quarti li abbiamo pareggiati tutti. Segno che possiamo giocarcela con chiunque e lo stiamo dimostrando. Dobbiamo stare concentrate sulla partita, stare mentalmente nella partita e reagire colpo su colpo senza disunirci. Servirà prima di tutto una grande prova difensiva fatta di energia e spirito di sacrificio, servirà parlare poco e sbucciarsi le ginocchia perché ogni pallone recuperato da qui a maggio può fare la differenza". Palla a due domenica 23 febbraio, alle 18, ai Salesiani di Biella.