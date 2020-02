Lavoro, Pella (FI): "Dare fiducia e prospettiva ai giovani unica via per sostenibilità del Paese"

“I dati sulla denatalità e sul calo demografico, uniti a quelli sulla (non) contrazione di mutui da parte dei giovani sotto i 35 anni in Italia, passata dal 49,2% al 27,2%, sono il polso tangibile della misura e dell'urgenza con cui dobbiamo agire per garantire la sostenibilità del futuro del Paese stesso”. Ad affermarlo Roberto Pella, componente della Commissione V Bilancio, Programmazione e Tesoro e responsabile nazionale Enti Locali Nord Forza Italia.

“Se flessibilità del mondo del lavoro, in termini di agevolazioni per le giovani partite iva, o la determinatezza dei contratti di lavoro deve dare come esiti precarietà, sfiducia e insoddisfazione, da un lato, e incapacità per gli istituti bancari di parametrare i mutui, dall'altro, é prioritario che si pensi a delle misure - non certo di assistenzialismo - per nutrire l'orizzonte lungo di giovani e giovani coppie, soprattutto in un momento di particolare convenienza a livello di tassi di interesse – sottolinea il parlamentare biellese - Flessibilità deve, infatti, significare flessibilità funzionale e salariale, smart working, micro-credito, alto grado di qualificazione dei lavoratori e versatilità delle competenze, opportunità di investimento per prodotti altamente innovativi e di scambio fra aziende e, al contempo, un sistema di maggiore protezione e formazione per i profili meno qualificati, prevenendo fenomeni di dualismo sociale e sotto remunerazione del mondo del lavoro”.

“Mi auguro – conclude Pella - che anche la Commissione Bilancio, di cui faccio parte, potrà introdurre misure in tal senso e individuare risorse adeguate: in questo caso, troveranno sicuramente anche le proposte e l'apporto qualificato del gruppo di Forza Italia”.