Cossato, Galtarossa approda a Italia Viva e interroga il Comune su Seab

Novità all'interno del consiglio comunale di Cossato. Dopo aver dato l'addio al Pd, l'ex candidato sindaco del centrosinistra Roberto Galtarossa costituisce in seno all'assemblea consiliare il gruppo di Italia Viva. A comunicarlo i coordinatori provinciali del partito guidato da Matteo Renzi attraverso una nota stampa ai giornali che recita: “Roberto Galtarossa ha depositato in mattinata (ieri ndr), presso il municipio di Cossato, la comunicazione al Presidente del consiglio comunale e al segretario comunale relativa alla costituzione in seno al consiglio medesimo del Gruppo Italia Viva”.

Allo stesso tempo, il consigliere di Italia Viva Roberto Galtarossa ha depositato un'interrogazione relativa alla Seab, chiedendo al sindaco Enrico Moggio di “illustrare la posizione assunta dal Comune di Cossato e le motivazioni che l'hanno sorretta, in ordine al voto con cui l'Assemblea del 5 luglio 2019 ha deliberato l'approvazione del bilancio contestato dal Collegio Sindacale; inoltre, si impegni a verificare con urgenza presso la società partecipata dal Comune i seguenti dati che saranno resi noti in consiglio comunale, come l'ammontare dei crediti morosi nei confronti dei cittadini dei Comuni a regime Tarip (Biella, Cossato, Gaglianico e Vigliano Biellese) e l'ammontare dei crediti nei confronti dei Comuni ed Istituzioni della Provincia, specificandone gli importi scaduti”.