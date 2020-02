A Bielmonte lo slalom non competitivo SciaLis

Domenica 23 febbraio 2020 a partire dalle 10.00 prende il via la quarta edizione dello “Slalom non competitivo SciaLis”, una grande festa, aperta a tutti, che vede come protagonisti nomi importanti dello sport e dello spettacolo a sostegno della lingua dei segni. Manuela Moelgg sarà la madrina dell’Evento e si sta attendendo la conferma di altri volti noti. Lei, insieme ai maestri della Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte ed ai bimbi dell’Istituto Comprensivo di Cossato, apriranno la manifestazione. Presente anche un atleta della F.S.S.I., la Federazione Sport Sordi Italia. L’obiettivo della giornata è il divertimento nello sport con il coinvolgimento di persone sorde, dove tutti sono i vincitori.

Ad organizzare l’evento è la Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte (nelle persone del Direttore della scuola Toy Bonadeo e della Responsabile del Progetto Cinzia Bonadeo), da anni impegnata a portare il bilinguismo della lingua dei segni anche nello sci.

Fondamentali anche i corsi nella settimana di Carnevale, dal 24 al 26 febbraio: corsi misti con udenti e sordi insieme affiancati, oltre che dai maestri di sci alpino e di snowboard, anche dalla mediatrice lis. Tre giorni consecutivi, due ore di lezione al giorno, parte integrante del progetto SciaLis della Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte.

Tutto ciò è reso possibile grazie all’importante contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, del Consorzio Oasi Zegna e di numerosi altri sponsor.

Programma di domenica 23 febbraio:

Ore 10.00 apertura della manifestazione con l’esibizione dei bambini/ragazzi dell’I.C. di Cossato, insieme ai maestri della Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte, in una canzone segnata;

Ore 11.00 gimkana per i più piccoli;

Ore 12.30 pranzo con le autorità;

Ore 14.30 Slalom SciaLis;

Ore 16.00 premiazione, consegna delle targhe, estrazione di fantastici premi e grande merenda finale in piazzetta a Bielmonte, di fronte alla Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte.

La giornata è a raccolta fondi a favore dell’Istituto Comprensivo di Cossato per il progetto di bilinguismo italiano - lingua italiana dei segni, attivo sul territorio da oltre vent’anni.

Info e iscrizioni:

tel. 347.3271319

info@scuolascimontemarcabielmonte.it