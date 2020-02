"Giornalisti comprati", il libro-denuncia di Udo Ulfkotte presentato dal biellese Diego Siragusa

Appuntamento con la letteratura domani, 22 febbraio, alla libreria Giovannacci di Biella. Diego Siragusa presenta il libro-denuncia di Udo Ulfkotte dal titolo "Giornalisti comprati - Come i politici, i servizi segreti e l'alta finanza dirigono i mass media tedeschi".

"Si tratta di un libro che nessuno in Europa ha voluto tradurre e pubblicare - spiega Siragusa - e che negli Stati Uniti viene venduto sottobanco per oltre 1300 dollari". È stato infatti lo stesso autore biellese a tradurre il saggio. L'appuntamento è fissato per le 18. L'ingresso è libero.