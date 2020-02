Coronavirus, caso sospetto al Sant'Andrea di Vercelli: attivato il protocollo

Per la seconda volta in meno di tre giorni l'ospedale Sant'Andrea ha attivato le procedure d'emergenza per un caso sospetto di Coronavirus. A essere sottoposto al test, questa volta, è un uomo di circa 40 anni, la cui situazione sanitaria era compatibile con una possibile infezione da virus.

L'esito del test sarà noto in serata. Intanto il paziente è stato isolato nel reparto di Malattie Infettive dove viene seguito con una procedura stabilita per evitare ogni possibile rischio. Era invece tornata a casa giovedì la donna cinese di 30 anni che, mercoledì pomeriggio, aveva fatto scattare per la prima volta il protocollo. Il test aveva infatti dato esito negativo.