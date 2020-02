Coronavirus, negativo il test sul secondo caso sospetto di Vercelli

Allarme rientrato al Sant'Andrea: è negativo il test dell'uomo che, nel pomeriggio di venerdì si è recato in ospedale lamentando malesseri compatibili con il Coronavirus.

La conferma, da parte dell'Asl è arrivata poco dopo le 20, dopo che il laboratorio delle Molinette ha analizzato i campioni inviati per il test.

Prevedibilmente, l'uomo che si era presentato al Pronto soccorso nella giornata di venerdì, lamentando malesseri compatibili con una possibile infezione dal Coronavirus, verrà trattenuto in osservazione ancora qualche ora, così come era stato fatto per la donna cinese arrivata al Sant'Andrea mercoledì.

A livello nazionale, l'invito che viene fatto alle persone che temono di essere state contagiate dal virus di Whuan è di non recarsi al Pronto soccorso, ma di telefonare al numero unico di emergenza - 112 - spiegando all'operatore sintomi e sospetti. Saranno l'operatore ad attivare le procedure più rapide e sicure di intervento.