Camino in fiamme, Vigili del Fuoco di Ponzone a Coggiola

Canna fumaria in fiamme ieri sera, 20 febbraio, a Coggiola. L'intervento si è risolto in poco più di un'ora: il principio d'incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Ponzone Valdilana, che hanno poi messo in sicurezza la struttura. Il fuoco non ha colpito l'abitazione e nessuno dei residenti è rimasto coinvolto.