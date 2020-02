Bioglio, anziana rinvenuta a terra nella sua casa

E' stata la figlia a lanciare l'allarme nel momento in cui non è riuscita a sentire telefonicamente l'anziana mamma di 82 anni. La donna, nella mattinata di ieri 20 febbraio, trovandosi per lavoro nel nord Italia, ha allertato un conoscente con l'intento di verificare la situazione della madre. E in effetti l'uomo, giunto a Bioglio nella casa di residenza dell'anziana, ha notato la borsa del pane fuori dalla porta d'ingresso e nessuno che rispondeva.

I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti su richiesta dell'uomo e hanno trovato l'82enne riversa a terra ma cosciente. L'arrivo dell'equipe medica dell'ambulanza del 118 ha stabilizzato le condizioni della donna per il successivo trasporto all'ospedale di Ponderano. Una prima diagnosi parlerebbe di ischemia. L'anziana biogliese ora si trova ricoverata in una camera del nosocomio biellese.