51 piante di marijuana in due case diverse, pusher biellese in manette

Si sono concluse con un arresto le indagini portate avanti dalla Polizia di Biella nei confronti di un 31enne biellese, identificato in B.A., residente dell’hinterland del capoluogo laniero. I suoi movimenti sospetti avevano infatti portato gli investigatori a pensare che si trattasse di un traffico di sostanze stupefacenti, consumato all'interno della sua abitazione. Lo scorso 19 febbraio, al termine di una mirata attività di osservazione, gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione della sua casa e di un'altra abitazione in fase di ristrutturazione, sita in centro cittadino, appartenente allo stesso nucleo famigliare.

È proprio in quest'ultima che i poliziotti hanno rinvenuto una vera e propria serra artigianale, dotata anche di lampade per colture idroponiche in grado di ricreare le condizioni climatiche ideali per la fioritura; all'interno, 51 vasi contenenti rispettivamente piante di marijuana di varie misure. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto altro materiale utilizzato per la coltivazione, la pesatura e il confezionamento, nonché alcuni involucri in cellophane contenenti marijuana pronti per la cessione.

Al termine delle formalità di rito, il giovane biellese è stato arrestato per coltivazione illegale di canapa indiana e accompagnato alla Casa Circondariale di Biella, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.