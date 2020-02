UPBeduca punta su Cossato: Inaugurate le nuove aule FOTOGALLERY

A poco più di 100 anni dalla sua prima istituzione s'inaugura a Cossato, in via Martiri della Libertà 14, una sede di proprietà di UPBeduca, Università Popolare Biellese con nuove aule corsi.

"Da qualche tempo accarezzavamo l’idea di avere una nostra sede a Cossato - commenta il presidente di Upb Educa Fabrizio Lava - dove sono sempre maggiori le richieste di locali polifunzionali. Il sogno si è finalmente concretizzato: nei nuovi locali, nel centro cittadino, con 280 mq di spazi e tre aule di diverse metrature, sarà possibile offrire più varietà di corsi con particolare attenzione a quelli, molto richiesti, che prevedono attività fisica".

Un investimento rilevante affrontato con mezzi propri attraverso un mutuo e un’azione di recupero di uno spazio chiuso da 20 anni per un'importante presenza sul territorio, con particolare attenzione all’efficentamento energetico con nuovi infissi e tanti altri lavori, suddivisione dello spazio con pareti in cartongesso doppio strato, pavimento in legno prefinito, impianto di riscaldamento e impianto elettrico rifatti.

"Per l’attività fin qui svolta - prosegue - doverosi ringraziamenti vanno alle Amministrazioni Comunali che negli anni si sono avvicendate continuando sempre a sostenerci. Un ricordo ed un grazie particolari vanno a Giuliana Pizzaguerra, Assessore alla Cultura, che per prima ha creduto e appoggiato ogni nostra iniziativa. Un grazie all’Assessore alla Cultura Pier Ercole Colombo che ha sempre accolto di buon grado ogni nostra proposta permettendone la realizzazione. Grazie a don Fulvio Dettoma che, ospitandoci nei locali dell’Oratorio, ha permesso di attuare corsi che nella Scuola Media non sarebbero stati possibili. Grazie a tutti i docenti che con dedizione e professionalità hanno offerto una preziosa collaborazione. E il grazie più grande a tutti i nostri corsisti ai quali siamo legati da affetto e amicizia, con loro abbiamo percorso un cammino lungo più di trent’anni".

Con oggi si apre una nuova significativa tappa del percorso di UPBeduca a Cossato. L’obiettivo è di coinvolgere ancora più utenti in città e diventare, con nuovi spazi e nuove idee, un punto di riferimento importante nel settore “educazione continua” per tutti i cittadini del Biellese Orientale. "In questa direzione - conclude Lava - si stanno attivando iniziative di coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle aziende del territorio, con le quali interagire e proporre le attività ad associati e dipendenti e, perché no, con loro progettare e attivare nuovi corsi, aumentando la qualità del tempo libero. I primi corsi inizieranno nella prima settimana di marzo".