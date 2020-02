Tanto divertimento al carnevale di Viverone

Si è concluso il carnevale iniziato sabato mattina, con tradizionale distribuzione dei fagioli. Tre sono i punti di che hanno coinvolto il paese: lago frazione masseria, per collina frazione Rolle e infine il centro per il paese. Il tutto è stato allietato dalla banda musicale di Viverone diretta con grande maestria dal Sandro Pastoris. Si è poi proseguito nel pomeriggio con il ballo dei bambini. La domenica è stato il momento della tanto attesa sfilata dei carri allegorici e gruppi a piedi giunti in Viverone dai paesi limitrofi: a conclusione dell'allegra e calorosa sfilata c'è stata la cena con la premiazione dei carri.

Lunedì si è svolto il simpatico appuntamento in casa di riposo a far visita ai nonnini, il tutto sempre accompagnato dalle note musicali della banda. La giornata è proseguita con il pranzo degli anziani e con il pomeriggio in musica. Il martedì dove nella sede degli alpini non poteva mancare un altro piatto forte del carnevale: polenta e merluzzo. E' doveroso ringraziare tutto il comitato organizzativo i fagiolai abili cuochi e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Arrivederci al prossimo anno.