Ronco, doppi festeggiamenti del carnevale per i nonni della Rsa "Il Giardino"

Doppi festeggiamenti del carnevale nella Residenza “Il Giardino” di Ronco Biellese, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Una prima visita delle maschere ufficiali di Biella, agghindate nei loro tipici costumi, ha inondato la struttura di colori sgargianti e ricordi dei bei tempi andati coinvolgendo gli ospiti con musica e balli.

Pochi giorni dopo è stata la volta dei bambini della locale scuola primaria, che con la loro chiassosa allegria hanno contagiato tutti gli ospiti e i loro familiari. Piccoli principi e principesse, gattine e tanti altri piccoli personaggi hanno portato in dono canti e giochi per poi accomodarsi insieme ai nonni per assistere agli strabilianti giochi di prestigio del Mago Ito.