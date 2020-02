Domenica 23 febbraio la Pro Loco di Muzzano organizza il 74° Carnevale benefico

Giunto alla settanquattresima edizione, il Carnevale benefico di Muzzano è una tradizione ormai ben radicata; organizzato dalla Pro Loco di Muzzano, si terrà questa domenica 23 Febbraio, anche in caso di maltempo. La giornata inizierà con la Santa Messa delle 9,30 nella chiesa di paese, a cui seguirà una benedizione e la distribuzione della fagiolata. Sarà possibile pranzare al ristorante "Renghi" previa prenotazione (tel. 01563212) alle 12,45; dalle 14,45 saranno aperte le iscrizioni per la sfilata dei bambini in maschera che inizierà alle 15,30 e vedrà la partecipazione delle maschere tradizionali biellesi, valsesserine e valsesiane. Successivamente avverrà la premiazione per i bambini partecipanti; il tutto si svolgerà nel salone del ristorante "Renghi". Il pomeriggio si rivela però ancora denso di eventi, grazie anche all'animazione di "Sos Festa", da inizi 2019 nel campo dell'animazione.