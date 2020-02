Rifiuti abbandonati in città, l'assessore Zappalà: "Entro lunedì lo smaltimento"

"A seguito della notizia relativa al rinvenimento di un consistente quantitativo di rifiuti abbandonati in una proprietà privata limitrofa alla via Malta, comunico quanto segue. Già nella mattinata di ieri, tecnici dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Biella e della Società di Gestione Seab si sono recati nella via Malta, constatando un rilevante abbandono di rifiuti all'interno di una proprietà privata.

Poiché detta area è di proprietà dell'ASL di Biella, i medesimi hanno contestualmente contattato l'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera il quale, nella mattinata odierna, ha segnalato ai nostri Uffici che al massimo entro la giornata di lunedì 24 febbraio avrebbero provveduto ad effettuare la pulizia e lo smaltimento di detti rifiuti".

Leggi anche: http://www.newsbiella.it/2020/02/21/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/cartoni-di-vino-e-sacchetti-igienici-per-cani-in-centro-biella-foto.html