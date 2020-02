Appuntamento a quattro ruote da Autojunior: Porte aperte da venerdì a domenica per scoprire le nuove Suzuki Hybrid VIDEO

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, Autojunior di Biella dedicherà un nuovo “porte aperte” alla presentazione delle vetture ibride, le nuove arrivate di casa Suzuki. Milva Uberti Bona, titolare della concessionaria, e tutto il suo staff saranno lieti di accogliere gli ospiti per presentare e far provare i nuovi modelli con Test Drive. Un'occasione unica per conoscere da vicino le nuove tecnologie del mondo Hybrid.

Suzuki Vitara ed S-Cross, in 2WD e 4WD, sono dotate delle nuove tecnologie di autoricarica, con libero accesso in città e bassi consumi sono solo alcune delle tante caratteristiche che rendono le nuove Hybrid green, uniche e tecnologiche. Le auto si potranno visionare presso la concessionaria, a Biella Chiavazza in via Milano 46.