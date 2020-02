Ticket non pagati, Asl Biella recupera i crediti. In arrivo lettere per riscossione

Nota stampa dell'azienda sanitaria locale. "In questi giorni alcuni utenti riceveranno le lettere per la riscossione dei ticket non pagati nel corso degli anni pregressi. L’Asl di Biella ha, infatti, sottoscritto nel 2019 una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, ente deputato alla riscossione nazionale. Si tratta dei pagamenti che risultano non riscossi sui sistemi informatici di prenotazione dell’azienda sanitaria.

L’accordo sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate prevede anche il recupero delle somme non pagate a seguito di errate autocertificazioni di esenzioni per reddito e per altre entrate non riscosse (fatture per attività libero professionale, diritti sanitari del dipartimento di prevenzione etc.)".