Cartoni di vino e sacchetti igienici per cani in centro Biella FOTO

L’argomento che riguarda l’educazione civica, il rispetto per l’ambiente e il rispetto per la tua città non conosce mai sosta. Troppi sono gli spunti forniti dalla maleducazione e dall’incuria. Ma è oltremodo importante parlarne, affinché questo possa determinare più attenzione.

Questa è la volta di un ambiente cittadino bello, fatto di ville e palazzi storici, addirittura una strada privata, in un quartiere apparentemente tranquillo, a due passi dal centro e dal tribunale di Biella.Proprio a pochi metri dall’ingresso del Fondo Edo Tempia, un cumulo di immondizia fa da sfondo ad una zona signorile. Non si tratta di sporcizia qualunque: il cortile e il giardino di un’abitazione apparentemente abbandonata si sono infatti trasformati in un deposito di cartoni vuoti di vino. Si va dalle marche più comuni, come quelle dei supermercati, a quelli per veri intenditori di marche più conosciute. E ovviamente non possono non mancare i sacchettini con escrementi canini lanciati qua e là, come a dare un tocco di colore a questa montagna di immondizia, con l’aggravante che possono essere messi in qualsiasi contenitore pubblico a pochi metri.

In una città che è stata da poco riconosciuta Città Creativa Unesco, con gli abitanti che chiedono maggiori iniziative, maggiori eventi che attirino il turismo, il fatto che si creano situazioni di degrado simili non può che imbruttire una città che sta cercando di ricostruire la propria immagine, oltre che a far diminuire la fiducia da parte di quei cittadini rispettosi delle regole rispetto a quelli poco rispettosi (e probabilmente anche poco sobri) che scambiano cortili e giardini non più abitati o frequentati, come delle discariche.

Quello di Via Malta è solo un esempio di altre situazioni simili in quella zona: presso la Lavanderia Pubblica e in una casa abbandonata nel Vicolo San Pietro Levita, che congiunge Via della Repubblica con Via Orfanotrofio, lattine di birra e immondizia sono all’ordine del giorno.