Biella, Ener.Bit continua a puntare sul territorio. La nuova sfida è fornire energia verde VIDEO

Fornire energia verde a tariffe agevolate sul territorio biellese. È questo l’obiettivo di Ener.Bit e Nova Aeg, la cui nuova partnership è stata presentata ufficialmente ieri, 20 febbraio, nella sede di Ener.Bit. Nessuna cauzione, nessun cambio di contatore, attivazione rapida, servizio assistenza diretto con il cliente e un copioso risparmio che parte dal 10% e raggiunge il 14% se si sottoscrive un contratto “dual” (ovvero gas e luce assieme).

L’energia offerta da Nova Aeg proviene tutta da fonti 100% sostenibili e controllate. Inoltre, orgoglio aziendale, oltre alle classiche sorgenti eoliche e fotovoltaiche, l’energia è prodotta anche da fonti idroelettriche. Ener.Bit fa dunque un ulteriore passo in avanti sul tema della sostenibilità, specialmente verso il mercato domestico e quindi verso i cittadini biellesi: “Uno stretto legame con il territorio, l’attenzione all’ambiente, l’efficienza energetica e il risparmio - commenta il presidente Paolo Maggia - sono i principali temi cari ad Ener.Bit ed proprio per questo che il nuovo fornitore Nova Aeg, il quale offre solo energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e si premura di divulgare l’attenzione all’uso consapevole e risparmioso dell’energia, rappresenta il partner ideale con cui condividere questo progetto”.

Le caratteristiche che accomunano le due aziende sono infatti l’attenzione per l’ambiente, quindi energia verde, efficienza energetica e risparmio energetico. Ener.bit si prende cura in modo attivo e operoso delle esigenze energetiche dei Comuni biellesi associati. Individua soluzioni efficienti per operare un’efficace riduzione della spesa supportando in modo attivo e propositivo le Pubbliche Amministrazioni. Nova Aeg, offre ai propri Soci e Clienti domestici solo energia prodotta al 100 % da fonti rinnovabili e si premura di divulgare l’attenzione all’uso consapevole e risparmioso dell’energia tramite opuscoli, comunicazioni, formazioni e seminari. In più, Nova Aeg è fornitore molto importante della Pubblica Amministrazione del territorio. Per il 2020 infatti, si è rinnovato l’accordo con SCR, Società di Committenza Regione Piemonte per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni piemontesi. Parliamo di oltre 800 milioni di Kilowattora da erogare per soddisfare i fabbisogni energetici di comuni, enti regionali, ASL, ospedali e società a partecipazione pubblica. L’energia fornita è prodotta al 100 % da fonti rinnovabili che si traduce in oltre 440.000 tonnellate di CO2 non immesse nella nostra atmosfera.

Il mercato dell'energia si caratterizza per la grande volatilità dei prezzi, l'obiettivo di Nova Aeg è quello di proporsi a clienti domestici e alle imprese italiane quale partner energetico di fiducia con proposte commerciali su misura. L’offerta copre un’ampia gamma di esigenze e di preferenze: sono disponibili prezzi fissi, prezzi variabili, contratti per la fornitura del solo gas o della sola energia elettrica, fino al pacchetto completo luce e gas, Nova Aeg è infatti in grado di soddisfare qualunque esigenza di consumo del Cliente. La società attraverso i suoi account manager si affianca al cliente con un supporto dedicato in fase di avviamento e nel corso della fornitura. I clienti corporate (aziende energivore, Pubbliche amministrazioni, grandi imprese di produzione, ecc.) sono affiancati da personale diretto dedicato alla gestione di ogni fase della fornitura con un’analisi del fabbisogno energetico dell’azienda, soluzioni di prezzo fisso in grado garantire il rispetto del budget dei costi energetici certi con soluzioni modulari, flessibili e su misura. I report dedicati permettono di effettuare un agevole controllo sul fatturato e sui consumi. Infine, il Customer Care è uno dei punti di forza della proposta commerciale: un servizio multifunzionale con canali di contatto diffusi e capillari (telefono, web o punti di contrattualizzazione presso i negozi della rete Coop).