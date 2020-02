Aumento bollette Seab. Confesercenti furibonda: "Spiegateci la Tarip 2019 e 2020"

Da una nota stampa di Confesercenti del Biellese sembrerebbe che le bollette di Seab siano aumentate notevolmente. Ecco la loro spiegazione. "Non possiamo esimerci dal fare il nostro lavoro e in questi giorni, tra tutte le altre cose, i nostri associati di Biella ci hanno fatto pervenire le loro fatture di SEAB. A campione abbiamo fatto alcuni conti per vedere cosa sia successo, anche se per vedere l'aumento ci basta guardare il totale della fattura, rispetto a quella ricevuta lo scorso anno a marzo.

La fattura di marzo 2019, conteggiava il conguaglio 2018 - parte fissa e parte variabile- ed addebitava un acconto per il 2019 solo per la parte fissa, pari alla parte fissa anno 2018. Ad agosto è arrivata a tutti una seconda fattura SEAB che richiedeva un ulteriore acconto sul 2019 ( impropriamente chiamato conguaglio 2019 ) sia di parte fissa, quindi di fatto applicando un aumento sulla parte fissa richiesta per il 2018 (ultimo anno di cui abbiamo dati a consuntivo) che un acconto sulla parte variabile.

E, siamo ad oggi. Stanno arrivando le fatture SEAB che richiedono, senza conguagliare il 2019, un acconto 2020 con vistosi aumenti percentuali sull'anno 2018 ( ripetiamo l'ultimo di cui abbiamo dei dati a consuntivo) .E' normale chiedersi come siano giustificati tali aumenti e con quali criteri siano stati applicati dal momento che parrebbe SEAB, non abbia ancora a disposizione i dati finali dei conferimenti 2019, o almeno non siamo riusciti a trovarli, con una rapida ricerca sui siti del Comune di Biella e di SEAB.Come si vedrà dagli esempi che abbiamo allegato, presi a campione da fatture dei nostri associati, parliamo di utenze non domestiche che fanno bene la raccolta differenziata, e tale dato, si evince dalla fattura dei conguagli 2018, dove la parte variabile della tariffa a consuntivo (calcolata sugli effettivi rifiuti indifferenziati conferiti) è molto bassa rispetto alla quota fissa della tariffa.

Dal nostro lavoro, emergerebbe anche, che gli associati che frequentano i mercati cittadini non abbiano ricevuto fatture SEAB nel corso del 2019! Purtroppo, come associazione non siamo stati coinvolti prima che arrivassero le fatture, da parte dell'amministrazione comunale e come tutti, apprendiamo degli aumenti, fatture alla mano. Abbiamo sempre e solo letto che siamo bravi a fare la raccolta differenziata ed allora ancora una volta abbiamo bisogno di sapere il perchè di questi aumenti. Inutile ricordare, ma è bene farlo, che il commercio della Città vive una fase difficile ed ogni ulteriore aggravio finanziario diventa un 'problema' per tutti gli esercenti.

Attendiamo, quindi, di avere spiegazioni in merito alla TARIP 2019 e 2020, con piani finanziari approvati per capire che cosa ci si chiede di pagare!!!!! Così, come avevamo contestato le modalità di prima applicazione della TARIP, allora soprattutto per la categoria dei pubblici esercizi, allo stesso modo, nel caso ravvisassimo incongruenze nelle modalità di applicazione del tributo, non esiteremo a rappresentare gli interessi dei commercianti di Biella per una corretta gestione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti".