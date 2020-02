Teens Cossato torna in campo al Pajetta contro Kolbe Torino

Sfida da non sottovalutare per il Fanton Cossato, che venerdì ospiterà al Pala BonPrix di Biella il Kolbe Torino (palla a due alle 21,15 con diretta su Tele Biella e Rete Biella). Dopo quattro vittorie consecutive e l'ultimo blitz sul parquet di Piossasco, il Teens ha rafforzato il primato in classifica: «Sei punti di vantaggio sulla seconda (Cuneo, ndr) sono un bel bottino, ma non dobbiamo abbassare la guardia» sottolinea coach Gianpiero Bertetti.

«La larga vittoria dell'andata (72-46, ndr) non deve ingannare. Kolbe è una buona squadra, in piena lotta per un posto nei play off e darà il 100% per provare a portarci via i due punti». Il punto di forza del Kolbe è la difesa, seconda del torneo con 62 punti subiti a partita Nel roster dei torinesi ben tre ex del settore giovanile di Pallacanestro Biella: Pietro Danna, Alessandro Di Micco e Jacopo Farris. Rispetto alla sfida di domenica scorsa a Piossasco, il Teens dovrebbe recuperare l’ala Martino Maffeo.