Scuola Pallavolo Biellese a caccia del tris, coach Barazzotto: “Diamo continuità”

Dare continuità ai risultati fin qui ottenuti avvicinandosi alle posizioni di vertice. Questa la duplice missione della Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese che, reduce da due successi di fila, affronterà in trasferta Rabino Sport Val Chisone. La gara d'andata terminò 3-1 a favore della compagnia biellese.

A distanza di mesi, si troverà tutt'altra squadra, come analizza coach Federico Barazzotto: “Affronteremo una formazione insidiosa, come settimana scorsa con Volley Parella. Si tratta di una squadra giovane e che tende a difendere molto. In casa, sanno essere estremamente competitivi tanto da mettere in difficoltà chiunque gli sfidi. Sarà dura: dobbiamo interpretare al meglio la gara, giocando molti palloni e aggredendoli senza pause”. Al momento, Rabino Sport Val Chisone si trova al sesto posto, a 4 punti dalla squadra biellese. L'orario d'inizio della gara sarà alle 21 di sabato 22 febbraio, alla palestra comunale di Villar Perosa (via Dante Alighieri).