Parcheggi nuovo Ospedale, Forza Italia Biella scende in campo: “Doveroso mantenere gratuità”

Il gruppo consiliare di Forza Italia del comune di Biella, rappresentato da Edoardo Maiolatesi e Alberto Perini, scende in campo sulla questione dei parcheggi del nuovo Ospedale di Biella sottolineando la loro posizione: “Riteniamo doveroso mantenere la gratuità dei parcheggi di competenza del Comune presso l'Ospedale degli Infermi considerando il motivo per cui i cittadini ne usufruiscono. Sono circa 180, i parcheggi di competenza del comune cap​oluogo e il gruppo consiliare di Forza Italia sosterrà questa posizione in seno alla maggioranza e ci batteremo per difendere la libertà dei cittadini di recarsi al nosocomio senza avere l’assillo del pagamento di un 'ticket parcheggio' ”.