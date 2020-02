Italia Viva: "Quanta spazzatura nei crediti e la Seab non riesce più a smaltirli"

"Duecentoquindici dipendenti di SEAB, con le loro famiglie, da alcuni mesi sono in ansia per il timore che a fine mese lo stipendio non venga pagato; per diversi fornitori quest’ansia si è già trasformata in certezza. I cittadini ci segnalano che in alcuni Comuni già non si consegnano più i sacchetti per riporre le immondizie. La situazione economica della SEAB, originatasi da una gestione poco attenta, è di per sé grave; ma è ancor più grave l’atteggiamento silente di molti amministratori che, dopo aver approvato un bilancio (5 luglio 2019 - Bilancio 2018) definito NON VERITIERO dai Revisori dei Conti, fanno a gara per dire che il proprio Comune è a posto con la Società in pre-dissesto.

Eppure le morosità di cittadini, Comuni, Istituzioni, perpetrate negli anni, esistono eccome, ma, al momento, i dipendenti della SEAB, le loro famiglie, gli utenti ed i fornitori non hanno idea di quanti e quali Comuni o Istituzioni non abbiano fatto fronte ai propri impegni debitori. Italia Viva Biellese esprime grande preoccupazione per questa situazione ed invita SEAB a rendere pubblici il nome dei debitori, gli importi e le scadenze. Occorre che si sappia anche a quanto ammontano i debiti verso SEAB dei cittadini dei quattro Comuni a regime TARIP. Non è immaginabile pensare di sotterrare nell’oblio le cause di tale situazione; è ovvio che quando un Collegio Sindacale stabilisce che le risultanze contabili di un bilancio non sono veritiere la prima cosa che fanno le banche è la richiesta di rientro dei fidi. I debiti verso le Banche, a fine 2018 (non abbiamo dati più aggiornati) ammontavano a quasi cinque milioni, più o meno il 35% del passivo corrente. Ovvio che poi vanno a rischio gli stipendi ed il pagamento delle commesse e dei servizi fatti dai fornitori.

Chiediamo pertanto agli Amministratori di Italia Viva di pretendere, con apposite iniziative, che vengano alla luce i responsabili di tale situazione, estendendo la richiesta a tutti gli amministratori biellesi. Abbiamo già detto, e lo ribadiamo, che l’attività economica che sta alla base del servizio di igiene urbana, se ben gestita, ha un suo ritorno di investimento che non può che ingolosire anche le Aziende Private del settore. Italia Viva si batte affinché SEAB resti pubblica e i Comuni non virtuosi devono attivare un doveroso senso di responsabilità facendosi carico in modo proporzionale delle passività che hanno regalato alla SEAB, mettendola in ginocchio". Questo la nota stampa di Italia Viva a firma dei coordinatori Paola Raniero e Vittorio Barazzotto.