Gioco d'azzardo, Corradino in diretta social risponde alle critiche: "Adeguato a circolare del Governo Pd- 5 Stelle"

Il sindaco di Biella Claudio Corradino è apparso in diretta social precisando alcune prese di posizione della Giunta: aumenti delle tariffe dei parcheggi blu e la chiusura di 6 ore anzichè 8 delle sale slot. "E' il momento di fare chiarezza, si raccontano tante storie e forse è meglio sentire direttamente la voce di chi le fa e perchè le fa. L'aumento di 10 centesimi sui parcheggi blu -precisa Corradino- è previsto dal contratto e va fatto per adeguamento. E' chiaro che i parchimetri non accettando i 5 cent purtroppo chi mette 50 centesimi l'aumento è maggiore. Non fa piacere a nessuno ma purtroppo andava fatto. Assicuro comunque che i soldi andranno spesi bene".

"Per le sale slot -dice il primo cittadino di Biella- il regolamento precedente parlava di 8 ore di chiusura ora passate a 6. Perchè è stato fatto questo? Il 6 novembre 2019 una circolare ministeriale dell'Interno con Governo Pd e 5 Stelle richiama i sindaci a mettere in atto la circolare che fissa la durata massima degli apparecchi a 6 ore. Ci siamo adeguati. Non entro nel merito ma solo di regole che dobbiamo rispettare". Ecco il video integrale del sindaco.