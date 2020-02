Da Macelleria De Ruvo di Quaregna e Borgosesia piatti sani, gustosi e pronti in pochi minuti FOTO

Mangiare bene e sano comporta avere il tempo per riuscire a cucinare, ma molto spesso non si riesce; quindi si opta per piatti già pronti che lasciano a desiderare in quanto a gusto e qualità. Per questo motivo la Macelleria De Ruvo ha voluto regalare a chi dopo il lavoro, o comunque dopo una lunga giornata, vuole mangiare qualcosa di gustoso e genuino, senza dover stare delle ore ai fornelli.

Tutti i giorni de Ruvo prepara con attenzione e cura oltre 50 piatti freschi.Trasformarsi in uno chef non è mai stato più facile: tramezzini prosciutto e fontal, salsiccia di cavallo con finocchio e peperoncino, le girelle tricolore con tartara di carne, mozzarella e rucola saranno in grado di soddisfare grandi e piccoli in pochi semplici istanti.E per chi preferisce il pollo, da Macelleria De Ruvo si trovano anche i bocconcini croccanti, o la tagliata aromatizzata, oltre che a numerosi altri prodotti.

Per gli amanti del cibo buono e salutare, può trovare tutto questo e molto altro presso la Macelleria De Ruvo, in via Martiri Libertà, 11/A a Quaregna e in via Roma, 7 a Borgosesia.

Quaregna: 015 93769 - www.macelleriaderuvo.com - www.facebook.com/deruvomacellerie

Borgosesia: 0163 22697 - www.macelleriaderuvo.com - www.facebook.com/deruvomacellerie