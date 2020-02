"Truffe agli anziani, come difendersi". A Viverone incontro popolazione Carabinieri

Come evitare le trappole dei truffatori? Purtroppo aumentano i casi di individui malintenzionati che carpiscono la fiducia delle persone anziane per mettere a segno le loro truffe. Molto si può fare in termini preventivi, informando adeguatamente la popolazione, in particolare gli anziani, affinché non cadano vittime di persone senza scrupoli e fornendo punti di riferimento sul territorio. Pertanto questo Comune, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Cavaglià, ha organizzato per il giorno mercoledì 26 febbraio, alle 17 nella Biblioteca Comunale, un incontro dal titolo "Truffe agli anziani. Come difendersi”.